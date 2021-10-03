Yeni Malatyaspor - Hatayspor (CANLI)
Süper Lig'de 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım 4 maçlık kötü gidişini Hatayspor karşısında bitirmek istiyor. Ömer Erdoğan'lı Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Maçın tüm detayları haberimizde... Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig ’in 8. haftasında Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Son 4 maçını kaybeden ev sahibi takım Hatayspor'u mağlup ederek milli araya moralli gitmenin hesaplarını yapıyor. 4 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe maçında kaybeden Hatayspor ise yeniden çıkış arıyor. Maçta ilk düdük çaldı.
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Maçtan dakikalar
⏱ 10' Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında yaklaşık 30 metrelik mesafede topla buluşan Mustafa Eskihellaç, kaleyi görür görmez şutunu çekti, savunmaya çarpan top kaleci Munir'de kaldı.
Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 11'leri:
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Wallace, Sadık, Semih Kaya, Mustafa, Aabid, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Tetteh
Hatayspor: Mohamedi, Kamil Ahmet, Fatih, Adekugbe, Burak, Ribeiro, Boudjemaa, Lobzhanidze, Traore, Saint-Louis, El Kaabi
Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...