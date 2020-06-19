BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Yeni Malatyaspor - Göztepe muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Acquah, Donald, Bifouma, Gökhan, Umut, Kjartnasson

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Serdar, Wilczek



