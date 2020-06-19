Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ligin ilk 9 haftasının ardından çıktığı 18 maçta yalnızca 1 kez galip gelen ve düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor, evinde hayati değer taşıyan bir mücadelede orta sıralarda yer alan Göztepe'yi ağırlayacak. Zorlu kapışma öncesinde ev sahibinde Eren Tozlu ve Walter sakat. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli forveti Jerome ise cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Yeni Malatyaspor - Göztepe muhtemel 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Acquah, Donald, Bifouma, Gökhan, Umut, Kjartnasson
Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Serdar, Wilczek