Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



