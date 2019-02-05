Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. İki takımda ilk maçta avantajlı skoru almak için mücadele edecek. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
6 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.