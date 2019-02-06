Yeni Malatyaspor - Göztepe maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'un sahasında karşı karşıya geldi. 43. dakikada ev sahibi ekibin golünü kaydeden Barış Alıcı, ilk maçta takımına avantajı kazandıran ekip oldu.

Maçtan dakikalar:

13. dakikada Adem’in topuk pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

43. dakikada Eren’in ara pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada sol kanattan buluştuğu topla ceza sahasına gire Bifouma’nın çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Gassama’nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Deniz Kadah’ın kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasının ortalarından kazanılan faulü Yasin Öztekin kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa altıpas önünde Kadu kafayla vurdu ve topu üsten auta yolladı.

90 2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guilherme soluna çektiği topa plase vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat Yıldırım, Adem, Eren (Dk. 58 Guilherme), Mustafa, Sincere, Ahmed, Barış (Dk. 82 Donald), Murat, Bülent, Bifouma (Dk. 70 Kamara)

GÖZTEPE: Beto - Titi, Alpaslan, Halil (Dk. 65 Yasin), De Castro (Dk. 46 Serdar), Gouffran (Dk. 77 Borges), Poko, Gassama, Berkan, Martins, Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 43 Barış (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Ahmet (Evkur Yeni Malatyaspor) - Halil, Alparslan, Gassama, Yasin (Göztepe)

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İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Barış Alıcı, Bifouma, Adem Büyük, Eren Tozlu

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Alpaslan, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Deniz Kadah







