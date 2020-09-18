Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig’in 2. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde rakibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İlk hafta sahasında 5-1 kazanan ve lider olan Göztepe ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır...

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Yeni Malatyaspor - Göztepe ilk 11'ler belli oldu...

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Ndayishimiye, Hafez, Acquah, Ahmed, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Brown Ideye

Yeni Malatyaspor'un yedek kulübesinde Lukoki, Zuqui gibi yeni transferleri yer alırken Benjamin Tetteh yer almıyor. Göztepe'de ise yeni transfer olan kaleci Megyeri ayrıca Burekovic ile Pape Ndiaye yine yedek kulübesinde yer alıyor





MAÇ BAŞLADI

8.dakikada Yeni Malatyaspor sağ kanattan Christian Cueva ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir takım arkadaşı ulaşamadı



