Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe’yi konuk ediyor. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş forma giyemiyor. Zorlu kapışma öncesinde ev sahibinde Eren Tozlu ve Walter da sakat. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli forveti Jerome ise cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Yeni Malatya Stadı’nda saat 21.00’de başlayan maçı, hakem Özgür Yankaya yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Göztepe ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Gökhan, Murat, Acquah, Fofana, Umut

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek



