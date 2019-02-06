Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele ediyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele saat 18.30'da başladı ve A2'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.

Maç başladı...





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İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Barış Alıcı, Bifouma, Adem Büyük, Eren Tozlu

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Tarauco, Berkan Emir, Alpaslan, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Deniz Kadah

Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



