UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, 2'nci Ön Eleme Turu'nda bu Perşembe saat 20.00'de Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Lig ve Avrupa için kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden sarı-siyahlılar, Tunus 1'inci Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Tunuslu orta saha oyuncusu Chaaleli, UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için Olimpija Ljubljana karşılaşmasında forma giyemeyecek.