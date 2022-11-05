Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-2

15. dakikada Yeni Malatyaspor’da gelişen atakta savunma arkasına sarkan Mert Miraç, kaleci Übeyd’i sağ çaprazdan geçerek topu kale önüne ortaladı. Malle topa dokunamayınca savunmadan dönen topu kapan Arda sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

29. dakikada Gençlerbirliği atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış, kaleciyi çalımlayarak geçmek istedi ancak top kendisine çarparak auta çıktı.

33. dakikada Yeni Malatyaspor’da Haqi Osman’ın ceza sahasında Mert Kula’nın müdahalesi sonucu yere düşmesi ile hakem Furkan Aksuoğlu VAR tavsiyesi üzerine incelediği pozisyon sonrası penaltı kararını verdi.

35. dakikada Yeni Malatyaspor’da penaltı atışı için topun başına gelen Barış Başdaş, sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda topu kalecinin solunda ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Gençlerbirliği’nde ceza sahası dışında kullanılan frikik de Gökhan’ın sert vuruşunda top direkten döndü.

49. dakikada da Yeni Malatyaspor’da Rahman Buğra’nın sol kanattan geliştirdiği atağında topla buluşan Haqi Osman, sağına çektiği topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

54. dakikada Gençlerbirliği’nde sağ kanattan kazanılan korner de Aksel’in vuruşunda Gökhan Altıparmak’ın aşırdığı topa yükselen Gökhan Gül, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

65. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest vuruşta Mert’in havalandırdığı topa röveşata ile yükselen Gökhan Altıparmak şık bir vuruş ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2

72. dakikada Yeni Malatyaspor’da rakip savunmadan dönen topu kapan Haqi Osman’ın uzaktan çektiği şutta top az farkla auta çıktı.

85. dakikada evi sahibi ekipte Barış Başdaş, ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Tuzcu’ya arkadan yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İHA