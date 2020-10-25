Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig 'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi veriyor. Son 2 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi. Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor 'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Maçta ilk düdük çaldı.

Maçın 10. dakikasında Gençlerbirliği, sol kanattan Stancu ile geldi. Rumen futbolcu ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada bulunan Daniel Candeias, topu düzelttip müsait pozisyondaki arkadaşı Murat Yıldırım'ı gördü. Murat gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Yeni Malatyaspor sağ kanattan Karim Hafez ile korner kullandı. Ceza sahası içerisine gelen topa savunmadan çıkan Semih Kaya kafasıyla vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.

37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skorla ilk 45 dakika sona erdi.

Mücadelede ikinci 45 dakika başladı.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Sağ köşeden Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa Kubilay yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu.

78.dakikada Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in attığı golle durumu 3-1'e getirdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı: 2-1.

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği 11'leri

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Kubilay, Cueva, Hafes, Tetteh

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...