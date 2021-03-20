Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Ligde oynadığı 28 maçta 31 puan toplayan ve 13. sırada bulunan Malatyaspor, İrfan Buz yönetiminde çıkacağı ilk maçta Gaziantep'i yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor. Ligde 30. haftayı 46 puanla 7. sırada tamamlayan Gaziantep, Malatya temsilcisini yenerek üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mert Güzenge'nin yöneteceği müsabaka beIN Sports 2'den futbolseverlerle buluşacak. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Zeki, Mallan, Adem, Mustafa, Tetteh

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Sousa, Maxim, Muhammet, Kenan

Malatya'da Olcay Şahan dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jefferson, Kana-Bıyık, Djilobodji, Güray Vural, Kevin Miralas ve Dicko yok.

Dış sahada kötü sonuçlar

Deplasmanda son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa’yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica’nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.