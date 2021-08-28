Süper Lig 'de ilk iki haftada bir galibiyet alan Yeni Malatyasporla henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantep FK 3 puan mücadelesi verecek. Yeni Malatyaspor rakibini sahasında yenerek üst üste ikinci galibiyetini arayacak. Gaziantep FK ise Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Yeni Malatyaspor'da Hafez, Gaziantep FK'da ise Dicko sakatlıkları nedeniyle bugün oynayamayacak.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Wallace, Haddadi, Mallan, Jospin, Aabid, Adem, Mustafa, Buğra, Tetteh

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosca, Ertuğrul, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Merkel, Recep, Figueiredo, Kenan

Geçen hafta Göztepe 'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanışan ev sahibinin hedefi ikinci galibiyet. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Karim Hafez ve Ertaç Özbir bu maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk üç puanını zorlu deplasmandan çıkarmaya çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda, Alexandru Maxim ve Kana-Biyik sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.