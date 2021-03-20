Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK canlı

Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Ligde oynadığı 28 maçta 31 puan toplayan ve 13. sırada bulunan Malatyaspor, İrfan Buz yönetiminde çıkacağı ilk maçta Gaziantep'i yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor. Ligde 30. haftayı 46 puanla 7. sırada tamamlayan Gaziantep, Malatya temsilcisini yenerek üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK CANLI

Maç başladı.

GOL | 12. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Andre Sousa'nın ortasında kafa vuruşunu yapan Muhammet Demir, takımını öne geçirdi: 0-1.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Zuqui, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Kenan, Muhammet, Morais, Olkowski, Miranda, Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih

Malatya'da Olcay Şahan dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekipte ise Jefferson, Kana-Bıyık, Djilobodji, Güray Vural, Kevin Mirallas ve Dicko yok.

Dış sahada kötü sonuçlar

Deplasmanda son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa’yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica’nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.