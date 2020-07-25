Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig’in 34. ve son hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Süper Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a deplasmanda yenilerek ligde kalma umutlarını azaltan Yeni Malatyaspor’da gözler ligin son haftada oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligin ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanarak zor görünen ihtimallerin gerçekleşmesini bekleyecek.

**MAÇ BAŞLADI**

8. dakikada Gaziantep FK atağında sol kanatta topu alan Maxim, ceza sahasına girmek isterken Mina'yı geçemedi. Mina'nın topu kapmasının ardından Maxim'im faulü geldi.

Yeni Malatyaspor 12. dakikada tehlikeli geldi. Murat Yıldırım'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Fofana, boş durumda olan Umut'a topu gönderemedi ve Sarı Kırmızılı ekip net bir pozisyondan yararlanamadı.

13. dakikada Morais, Muhammet Demir ile yaptığı duvar pasının ardından topu kale önüne doğru göndermek istedi ama Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

16. dakikada Tosca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir'in sert şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

Yeni Malatyaspor direğe takıldı. 30. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kjartansson'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. 1 dakika sonra Kjartansson yine Gökhan'ın pasıyla ceza sahasının hemen önünde topu aldı. İzlandalı oyuncuya bu sefer de üst direk izin vermedi.

42. dakikada Djilobodji'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın vuruşunda Farnolle müdahalesini yaptı ve gole izin vermedi.

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Yeni Malatyaspor’un ligde kalabilmesi için sadece Gaziantep karşısında galip gelmesi yetmeyecek. Malatya temsilcisi rakibini yenip, Denizlispor’un yenilmesini, Kayserispor’un puan kaybetmesini, Çaykur Rizespor’un da Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmasını bekleyecek.

Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmişti.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson

Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet



