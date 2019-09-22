Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı son dakika

Aslan, ligde Malatya’da oynadığı maçlarda rakibini yenemedi. Sarı-Kırmızılılar yalnızca geçen sezon Türkiye Kupası’nda Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Seri&Emre geri dönüyor

Ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Seri ve Kayserispor sınavında oyundan atılan Emre Mor’un cezaları bitti. İki futbolcu da bugünkü karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Andone’nin siftah günü

İngiltere’den kalan cezasını Kasımpaşa maçında çeken, Brugge deplasmanında ise şans bulamayan Galatasaray’ın yeni golcüsü Andone’nin, bugün ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Eski dost Adem Büyük

Galatasaray’a transferinden önce Yeni Malatya forması giyen ve kaptanlık yapan Adem Büyük, eski takımına karşı mücadele edecek olmanın heyecanı içinde. Tecrübeli futbolcu büyük ihtimalle ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

Kardeşler sahada Kalkavan VAR’da

Yeni Malatya ile Galatasaray arasındaki maçın hakemi Arda Kardeşler. VAR odasında ise Mete Kalkavan yer alıyor. Galatasaray, Kardeşler’in yönettiği 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.