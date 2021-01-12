Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile bugün deplasmanda kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray, zorlu mücadeleye giderken, Kaptan Arda Turan ve Donk'u dinlenme amaçlı götürmedi. Ayrıca Feghouli, Falcao, Omar ve Muslera da maç kadrosunda yer almıyor. Lige olduğu kadar kupaya da önem veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yine as ağırlıklı bir kadro sahaya süreceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Ocak Salı günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut

Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

Tetteh'de belirsizlik

Yeni Malatya cephesi ise teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile güven tazeledikten sonra kupadaki Galatasaray galibiyetiyle yeni bir çıkış arıyor. Takımın hücumdaki en etkili isimlerinden Tetteh ise sakatlığı nedeniyle tedavi ediliyor. Genç yıldızın bugün forma giyip giyemeyeceği maça doğru netlik kazanacak.