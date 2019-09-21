Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı öncesi son dakika

Şampiyonlar Ligi'nde haftayı Club Brugge beraberliğiyle kapatan Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Galatasaraylı futbolcular, saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirip 16.00’da THY’nin özel uçuşuyla Malatya’ya hareket edecek ve burada kampa girecek.

Orta sahada değişiklik

Terim, takımın orta sahasında Brugge maçına göre bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ligde cezası biten Seri’ye yine Nzonzi ile birlikte görev verecek olan tecrübeli hoca, Ömer Bayram’ı ilk 11’e dahil ederek tempo sorununu çözmeyi düşünüyor. Fiziksel olarak takım seviyesinin altında kalan Lemina ise büyük ihtimalle yedek kulübesinde oturacak.

Belhanda yine yok

Çene kemiği kırıldığı için ameliyat olan ve takımdan ayrı kalan Belhanda, Malatya deplasmanına da götürülmeyecek. Fatih hoca, Faslı yıldızın bir an önce takıma katılmasını bekliyor. Kulüp doktorları, tecrübeli futbolcuyu özel bir maskeyle yetiştirmeye hazırlanıyor.

Marcao’ya kart uyarısı

Cim Bom’un Brezilyalı savunmacısı Marcao’nun şimdiden 2 sarı kartı, 1 de kırmızı kartı bulunuyor. Bir kart daha görmesi halinde ceza sınırına gelecek olan genç futbolcuya, Yeni Malatya maçı öncesinde teknik heyet tarafından “Dikkatli ol” uyarısı yapıldı.

Taktik prova bugün yapılacak

Yoğun maç fikstürü nedeniyle idmanlarda taktikten ziyade, yenilenme çalışmaları yapmak zorunda kalan Galatasaray’da, Yeni Malatya mücadelesinin provası bugün gerçekleşecek. Rakip analizini tamamlayan Terim ve ekibi, Yeni Malatya’yı tüm detaylarıyla oyunculara ezberletecek.

Biletlere ilgi büyük

Yeni Malatyaspor maçı deplasmanda olmasına rağmen, Galatasaray taraftarının biletleri satışa çıktığı gibi tükettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibe, zorlu deplasmanda taraftarlar büyük destek verecek.