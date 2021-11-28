Geçtiğimiz hafta derbi maçta sahasında Fenerbahçe 'ye 2-1 kaybeden, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı sahasında 4 golle geçerek büyük bir moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Avrupa zaferinin ardından gözünü lige çeviren Aslan'da hedef hem zirveyle açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmak. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç men cezası alan Fatih Terim, Malatya deplasmanında takımın başında olamayacak. Sumudica'nın göreve gelmesiyle 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan ancak son 3 maçını kaybederek ateş hattına gerileyen ev sahibi ekip ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeye çalışacak.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

Fatih Terim cezalı!

Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı mücadelede Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Fenerbahçe derbisinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Tecrübeli teknik adam, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 2 maç ceza aldı.

Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.

Ligde 9. randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul’daki müsabakayı 3-1’lik skorla kazanmıştı.

Son 5 maçta 2 galibiyet aldı

Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olamayacak.

Diagne artık 1 numara!

Mbaye Diagne, Marsilya karşısında ortaya koyduğu mücadele ile Halil ve Mohamed'in bir adım önüne geçerek Aslan'ın 1 numaralı santrforu konumuna geldi. Fatih hoca, Senegalli golcünün ileri uçtaki mücadelesinden ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratmasından çok memnun. Her ne kadar Yeni Malatya maçının 11'ini henüz takımına bildirmese de Florya'ya yakın kaynaklar, tecrübeli hocanın Marsilya karşısında kazanan kadroyu bozmayı düşünmediğini ifade ediyor.

Assuncao ile Oğulcan kadroda yok

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak. Galatasaray’da ayrıca tedavilerine devam eden Sacha Boey ile Arda Turan oynayamayacak. Ayrıca Oğulcan, Assuncao ve Aytaç da, Yeni Malatya deplasmanına götürülmedi.

Taktik idmansız yola çıktılar

Galatasaray'da Yeni Malatya maçına yönelik son antrenman dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in, yoğun tempoda yorgun düşen oyuncularına taktik prova yaptırmadığı ve onları hem fiziksel hem de mental açıdan hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.

Tetteh, Aabid ve Buğra'nın sakatlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Tetteh, Aabid ve Buğra'nın sakatlıkları devam ediyor. Tedavisine başlanan Mustafa Eskihellaç ile kaleci Abdulsamed de kadroda olmayacak. Son Giresun maçında sakatlanan Wallace ise takımla çalışmalara başladı ve bugün forma giymesi bekleniyor.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan, Süper Lig’de 38 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 17’sini ev sahibi, 12’sini ise deplasman takımları kazandı. 9 maç ise berabere sona erdi.