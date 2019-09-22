Yeni Malatyaspor - Galatasaray / Devre arasında hakeme tepki

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk yarısında konuk ekip mücadeleyi 1-0 önde tamamlarken, devre arasında karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan ev sahibi ekipten tepki aldı.

22 Eylül 2019, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor - Galatasaray / Devre arasında hakeme tepki

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk 45 dakikasında sadece tek gol olurken, devre arasında hakem Arda Kardeşler'in yönetiminden memnun olmayanlar da vardı.

Ev sahibi ekibin santrforu Adis Jahovic, tepkisini farklı bir adrese yöneltti.

Jahovic, her iki takımın oyuncuları koridora doğru yürürken, o esnada tünel girişinde bulunan hakem Yiğit Arslan'ı hedef aldı.

'Bu ne ya!' diye seslendi

Makedon futbolcu Arslan'a doğru dönüp eliyle sahayı gösterdikten sonra, "Bu ne ya! Bu ne ya!" diye seslendi.

Jahovic'in ne için tepki gösterdiği ise anlaşılamadı.


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