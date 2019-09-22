Yeni Malatyaspor - Galatasaray canlı (GS - Malatyaspor canlı)

Şampiyonlar Ligi'ne Club Brugge beraberliği ile başlayan Galatasaray'da gözler BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda rakibini yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise sahasında taraftarının da desteği ile Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

9. dakikada Yeni Malatyaspor, Galatasaray kalesine etkili geldi. Yapılan ortaya Jahovic dokunamayınca top, kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakikada Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan oyuncu, sol çaprazdan ceza sahasına girerken yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

13. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan yapılan ortada Guilherme arka direkte kafayı vurdu. Muslera topu çıkarırken yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı.

22. dakikada savunma arkasına atılan topta bu kez Jahovic, etkili olma şansını yakaladı. Luyindama ile mücadele eden Makedon oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından girerek yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.

GOL | 23. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada Jean Michael Seri, altı pasta kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın duran topta yaptığı ortaya bu kez Luyindama kafayı vurdu ve Farnolle direk dibinden topu çıkararak önemli bir kurtarışa imza attı.

27. dakikada Seri'nin ortasında bu kez kafayı Babel vururken Farnollle, oldukça kritik bir kurtarışa daha imza attı.

28. dakikada Seri'nin kullandığı kornerde top arka direğe sekerken Marcao'nun arka direkte altı pasta yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

SARI KART | 32. dakikada Galatasaray, Ömer Bayram ile hızlı hücuma çıkarken Afriyie Acquah, tehlikeli olabileceği atağı engelledi ve sarı kart gördü.

32. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta N'Zonzi'nin kafa vuruşu sonrası Adem Büyük'ün zor pozisyondaki vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

34. dakikada Yeni Malatyaspor'da Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornere Chebake kafayı vurdu ve top auta gitti.

35. dakikada Marcao'nun top kaybı sonrasında Jahovic tehlikeli olabilecek bir pozisyonda topa hareketlenirken Muslera kalesinden çıkarak topu taca yolladı.

40. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan korneri kullandı. Yapılan ortada Yeni Malatyaspor'da Buğra'nın vuruşu Muslera'da kaldı.

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maçın 11'leri

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer Bayram, Adem, Babel, Andone







