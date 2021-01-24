Derbi yenilgisini 6 gollü Denizlispor galibiyetiyle telafi eden Galatasaray, son 2 lig maçında fire vermeyen Yeni Malatyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

5 maçlık galibiyet hasreti sonrası önce Rizespor'u, ardından da Hatayspor'u deviren Yeni Malatyaspor'da futbolcular, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için cuma günü planlanan saatte idmana çıkmamıştı! Kriz sonradan çözüldü ve Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri cumartesi günü objektiflere güler yüzlü pozlar vererek Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. 2 maç 6 puanlık seride sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Benjamin Tetteh'in durumu belirsiz. As kaleci Ertaç Özbir'in ise omzundaki problem nedeniyle oynaması beklenmiyor. Ertaç ve Tetteh dışında da göze çarpan bir eksik ya da rapor edilmiş bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Orta sahanın merkezinde Afriyie Acquah ile Youssouf Ndayishimiye devam edecek. Hücumda kontrol Adem Büyük'te, Kubilay Kanatsızkuş ile Umut Bulut da ona destek olacak.

2020'yi Trabzon deplasmanında galibiyetle kapatıp zirveye yerleşen Galatasaray, 2021'de çıktığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti ama kazandığı 2 maçı da 6'şar golle elde etti. Son olarak Denizlispor karşısında gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılarda, deplasman kafilesinde 6 isim yer almadı! Mbaye Diagne cezası; Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine evinde devam eden Omar Elabdellaoui de Malatya'ya götürülmedi. TD Fatih Terim'in bir kez daha hücumun en ilerisinde Ryan Babel ile başlaması, savunmanın ortasında da yine "Ryan Donk & Marcao" ikilisini tercih etmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un ligdeki son 7 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 4'ü hem "KG VAR" bitti hem de "2.5 ÜST" oldu.

- Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi, Galatasaray ligde çıktığı son 2 deplasman maçını kaybetti!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %47'lik kesim son haftalardaki deplasman performansı kötü olsa da İstanbul'un sarı-kırmızılı takımına güveniyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.