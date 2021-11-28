Yeni Malatyaspor-Galatasaray (CANLI)

Geçtiğimiz hafta derbi maçta sahasında Fenerbahçe 'ye 2-1 kaybeden, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı sahasında 4 golle geçerek büyük bir moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Avrupa zaferinin ardından gözünü lige çeviren Aslan'da hedef hem zirveyle açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmak. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç men cezası alan Fatih Terim, Malatya deplasmanında takımın başında olamayacak. Sumudica'nın göreve gelmesiyle 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan ancak son 3 maçını kaybederek ateş hattına gerileyen ev sahibi ekip ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeye çalışıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR





1' Karşılaşma başladı.





SARI

20' Joshpin, Berkan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Not: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Wallace, Karim Hafez, Ndong, Mallan, Nshimirimana, Chouiar, Adem Büyük.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.



