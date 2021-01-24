Yeni Malatyaspor - Galatasaray canlı

Yeni Malatyaspor - Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Ligin 21. haftasında Galatasaray, Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı kırmızılılarda hedef ilk yarının son maçını 3 puanla kapatmak. Yeni Malatyaspor ise son 2 haftada aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan Galatasaray, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş’ın 5, ikinci Fenerbahçe’nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6’şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan Doğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

MAÇ BAŞLADI

Karşılaşmaya Galatasaray etkili başladı. İlk dakikalarda Yeni Malatyaspor kalesine etkili geldiler. İlerleyen dakikalarda Malatyaspor oyunu dengeledi.

Yeni Malatyaspor, 9. dakikada tehlikeli geldi. Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Acquah, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray 23. dakikada gole çok yaklaştı. Orta sahanın ilerisinde Feghouli topu aldı ve savunma arkasına koşu yapan Babel'e pasını gönderdi. Hollandalı futbolcu topu kontrol ettikten sonra şutunu attı, kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

FEGHOULI SAKATLANDI

Sarı kırmızılılarda, Feghouli 24. dakikada sakatlandı. Cezayirli futbolcunun yerine 26'da Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray 11'leri:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Semih, Youssouf, Acquah, Kubilay, Adem, Umut

Yedekler: Eray, Erkan, Bülent, Zuqui, Ahmed, Lukoki, Jetmir, Doğukan, Tetteh, Zeki

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel

Yedekler: Okan, Fatih, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor, Emre Kılınç, Sekidika, Ali Yavuz

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Malatyaspor'da boykot krizi yaşandı

Malatyaspor'da Galatasaray maçı öncesi boykot krizi yaşandı, oyuncular perşembe günü idmana çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın kulüpten yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi üzerine yönetimi boykot etmek için belirlenen saatte antrenmana katılmadıkları bildirildi. Başkan Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde oyuncuların paralarını ödemek için kaynak arayışında olduklarını açıklamıştı.

Belhanda ve Luyindama kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray deplasmanda zorlanıyor

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3’ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş’a yenilirken, Trabzonspor’u mağlup etti. Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray’a geçit vermiyor

Süper Lig’de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0’lık skorla geçti. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Rakibine sahasında sadece kupa maçlarında yenildi

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray’a sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda yenildi. 2018-2019 sezonunda tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Bu sezon ise kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibine normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında 7-6 yenilerek kupaya veda etmişti.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 7. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 6 lig maçında sarı-kırmızılılar 3, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın attığı 8 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geldi. 12 Ocak’ta Malatya’da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltıları 7-6 alan Galatasaray tur atladı.

Malatya’daki maçlar

İki takım, ligde Malatya’da 3 kez karşı karşıya gelirken Galatasaray, bu maçlarda galibiyet elde edemedi. Malatya’da yapılan 3 karşılaşmada ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor’un 5 golüne karşılık 2 gol atabildi.