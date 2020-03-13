Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor

Ligde kalma mücadelesinde önündeki 9 maç belirleyici olacak olan Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 12 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine bu hafta Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor.

İHA