Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası olay görüntüler!

Fenerbahçe Süper Lig'de 12. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Zirve mücadelesi yolunda iki ekip de golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Forvetsiz bir şekilde mücadelede yer alan Fenerbahçe'nin hücum hattında yetersiz bir görüntü sergilemesi dikkat çekti. Özellikle ilk yarıda iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen aradıkları golü bir türlü bulamadılar. Alınan bu sonuçla puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu ilk yarıeda bir penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan'a serzenişte bulunan milli oyuncu, "Ben yerde kıvranıyordum. Bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. VAR'a bile bakmadı. Vardır bir bildiği. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından ortaya çıkan fotoğraflar da sosyal medyada gündem oldu. Kaleci Altay Bayındır'ın da fotoğrafı paylaşıldı. Genç kaleci Adis Jahovic'le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı.