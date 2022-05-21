Fenerbahçe , 15 Ağustos'ta Adana Demirspor deplasmanında başladığı ligi Yeni Malatya deplasmanında bitiriyor. Sarı-Lacivertliler, ikinciliği zaten büyük ölçüde garantiledi. Ancak İsmail Kartal ve öğrencilerinin hedefi, sezonu galibiyetle tamamlamak. Yeni Malatyaspor'un ligden düşeceği haftalar öncesinden belli olmuştu. Ev sahibi ekipte birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Cihat Arslan, son haftaları altyapıdan takviye ettiği kadroyla oynadı. Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatya, güçlü rakibini mağlup ederek taraftarına ve Süper Lig'e güzel bir şekilde veda etmenin peşinde.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Eyüp, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Atakan, Musa, Umut, Haqi, Miraç, Mustafa

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

İki ekip, Süper Lig'de 9 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2’sinde Malatya temsilcisi galip gelirken, 5’ni de Fenerbahçe kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son eksik Berisha

Sarı-Lacivertliler, dün Samandıra Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından Malatya'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde sakatlıkları bulunan Crespo, Kim, Arda, Pelkas ve Nazım ile cezalı Osayi-Samuel'in yer almayacağı zaten biliniyordu. Ancak dün bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Mergim Berisha, hasta olduğu için antrenmana çıkamadı. İsmail Kartal, sağlık kurulunun tavsiyesinin ardından öğrencisini İstanbul'da bıraktı.