Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada eline geçen altın fırsatı iyi değerlendiren ve Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde 2. maçına çıkacak olan Kanarya, 2'de 2 yaparak zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Zor günler geçiren ve 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeye çalışacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallave, Hafez, Zuqui, Acquah, Adem, Mustafa, Fofana, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Samuel, Valencia, Samatta

Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları yeşerdi

Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybettiği haftada gelen Denizlispor galibiyeti, Fenerbahçe’de morallerin tavan yapmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk umutları yeşerdi, takım ve teknik heyet iyice kenetlendi.

'Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık'

Dünkü antrenmandan önce teknik patron Emre Belözoğlu, oyuncularını etrafına topladı ve bir konuşma yaptı. Takımını bir kez daha kutlayan Belözoğlu, geliştirmeleri gereken yönleri anlattı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık. Önümüzde 9 zorlu maç daha var. Yeni Malatya karşısında kazanırsak, rüzgarı iyice arkamıza alırız. Hepinizin kalitesine ve şampiyonluk yolunda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Ayaklarımız yere sağlam basarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Son yapılan testler sonucunda 2 futbolcu ile 2 personelde koronavirüs tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.

Tam 9 eksik

Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Eray İşcan, Murat Akşit, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Teenage Hadebe, Ahmed Ildız ve Erkan Kaş, çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.