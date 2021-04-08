Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada eline geçen altın fırsatı iyi değerlendiren, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde 2. maçına çıkacak olan Kanarya, 2'de 2 yaparak zirve yolunda fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Zor günler geçiren ve 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeye çalışacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün (8 Nisan Perşembe) Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Wallace, Hafez, Mallan, Acquah, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem Büyük

Yedekler: Abdulsamed, Zuqui, Aly, Doğukan, Eric, Zeki, Jospin, Bülent, Jetmir

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta

Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş, Novak

Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları yeşerdi

Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybettiği haftada gelen Denizlispor galibiyeti, Fenerbahçe’de morallerin tavan yapmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk umutları yeşerdi, takım ve teknik heyet iyice kenetlendi.

'Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık'

Dünkü antrenmandan önce teknik patron Emre Belözoğlu, oyuncularını etrafına topladı ve bir konuşma yaptı. Takımını bir kez daha kutlayan Belözoğlu, geliştirmeleri gereken yönleri anlattı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Biz bu yola 10’da 10 yapmak için çıktık. Önümüzde 9 zorlu maç daha var. Yeni Malatya karşısında kazanırsak, rüzgarı iyice arkamıza alırız. Hepinizin kalitesine ve şampiyonluk yolunda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Ayaklarımız yere sağlam basarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de 7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de sarı alarm devam ediyor. Denizli maçı öncesi 6 futbolcu; Caner, Sosa, Tisserand, İrfan Can, Sinan ve Pelkas kart sınırındaydı. Denizli önünde kart gören Serdar da sınıra geldi. Bu futbolcular, Yeni Malatya maçında sararmaları halinde halinde 12 Nisan Pazartesi günü Gaziantep ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Bu arada Malatya’ya korona testleri negatife dönse de Nazım ve Cisse’nin yanısıra grip olan Harun ile sakatlıkları bulunan Mesut, Perotti ve Sadık götürülmedi.

İrfan Can Kahveci'ye yer aranıyor

Sarı-Lacivertliler’de geniş kadro, teknik adamların seçim yapmasını zorlaştırıyor. Erol Bulut bu konuda zaman zaman sıkıntı yaşamıştı. Şimdi Emre Belözoğlu da bu tatlı derdi yaşamaya başladı. Denizlispor maçında 63. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, sergilediği performansla göz doldurdu. Milli futbolcunun attığı harika gol, top ofsayttaki Samatta’nın şortuna değdiği için iptal edildi. İrfan, oynadığı futbolla ilk 11’e göz kırptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı da öğrencisine Yeni Malatya karşısında forma vermek istiyor.

Zayıf halka Sinan Gümüş

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’ye ilk 11’de yer arıyor. Denizlispor maçında sürpriz bir şekilde 11’de görev yapan Sinan Gümüş, beklentilerin çok altında kaldı. İrfan’ın, Sinan’ın yerini kapması muhtemel. Bu durumda Dimitris Pelkas’ın yine kanada geçmesi ve forvet arkasında 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oynaması bekleniyor. Ancak Osayi Samuel de ilk 11’i zorlayan bir başka isim konumunda.

Samatta’yla devam

Fenerbahçe’de bu sezon forvette bir türlü istikrar yakalanamamıştı. Hemen her hafta farklı bir isim ilk 11’de görev yapmıştı. Emre Belözoğlu bu durumu değiştirmeye kararlı. 40 yaşındaki çalıştırıcının ileri uçtaki ilk tercihi Mbwana Samatta. Denizli maçında uzun bir aradan sonra gol atan Tanzanyalı forvet, bunun dışında çok iyi oynamamıştı. Ancak Belözoğlu, Samatta’ya olan güvenini göstermek için tercihini ondan yana kullanmaya devam edecek.

Eksikler ordusu Yeni Malatyaspor

Ligde kalma savaşı veren ev sahibi ekipte bu zorlu maç öncesi eksiklerin çok olması teknik patron İrfan Buz’u düşündürüyor. Yeni Malatya’da Zeki Yavru ve Olcay Şahan sakat. Zeki’nin durumu bugün netlik kazanacak. Savunmanın önemli ismi Teenage Hadebe cezalı durumda.

Ayrıca hastalıkları bulunan Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet İldiz, Erkan Kaş ve Murat Akşit de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.