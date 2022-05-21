Fenerbahçe , 15 Ağustos'ta Adana Demirspor deplasmanında başladığı ligi Yeni Malatya deplasmanında bitiriyor. Sarı-Lacivertliler, ikinciliği zaten büyük ölçüde garantiledi. Ancak İsmail Kartal ve öğrencilerinin hedefi, sezonu galibiyetle tamamlamak. Yeni Malatyaspor'un ligden düşeceği haftalar öncesinden belli olmuştu. Ev sahibi ekipte birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Cihat Arslan, son haftaları altyapıdan takviye ettiği kadroyla oynadı. Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatya, güçlü rakibini mağlup ederek taraftarına ve Süper Lig 'e güzel bir şekilde veda etmenin peşinde.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Barış, Campi, Karim Hafes, Atakan, Umut, Nshimirimana, Buğra, Mustafa, Haqi Osman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Mer Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun.﻿﻿

İki ekip, Süper Lig'de 9 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2’sinde Malatya temsilcisi galip gelirken, 5’ni de Fenerbahçe kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



