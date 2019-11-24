Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı iddaa oranları!

Milli maç arasından önce Göztepe deplasmanında olan Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Gökhan Töre’nin penaltı golüyle bir puanı kurtarmasını bildi. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde sadece 1 maçta gol atamadı. Bu maç öncesinde ev sahibinde Eren Tozlu cezalı. Maçın canlı skor takibi ve tüm iddaa detayları, azalan ve artan oranlar misli.com'da...

Seyir zevki yüksek mücadelede evinde Kasımpaşa’yı 3-2 deviren Fenerbahçe, son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı. Ligdeki son 6 maçının 3’ünde gol bulamayan Fenerbahçe’de bu maçta da hücumda eksikler var. Sakatlıkları olan Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç’in yanı sıra sağ bek Isla ve orta saha oyuncusu Max Kruse yok.

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TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki 4 Süper Lig maçının 3’ünü Fenerbahçe kazandı.

• Yeni Malatyaspor, Süper Lig’deki son 20 iç saha maçının 19’un gol bulmayı başardı.

• Yeni Malatyaspor’un ligdeki 11 maçının 8’i 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %60’ı fazlası konuk ekibin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise ev sahibinin galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si maçta Yeni Malatyaspor’un maçı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN YORUMU

Fenerbahçe'de sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Malatyaspor da özellikle sahasında büyük takımlara karşı coşkulu futboluyla dikkat çekiyor. Bu mücadelede Malatyaspor çifte şans oynanabilir. Ayrıca hücum anlayışlarından dolayı iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum.



