Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe canlı yayın canlı izle

Fenerbahçe Süper Lig'de 12. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Ligde daha fazla kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de tek sorun forvetsiz oynamak zorunda olması. Yeni Malatyaspor'da ise tek kayıp Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle kenarda olmaması. İki takımın da tek hedefi 3 puan.

Mücadele başladı

Mücadelenin 5. dakikasında Alper sağ kanattan ceza sahasına girerken Mina'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu kornere yolladı.

Guilherme karşı karşıya kaçırdı

Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi Yeni Malatyaspor maçın en net pozisyonunu kaçırdı. Yeni Malatyaspor rakip savunmayı eksik yakaladı. Orta alanda Zanka'dan harika sıyrılan Guilherme ceza sahasına girerken uygun durumda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı fakat top az farkla yandan dışarı gitti.

Alper yaklaştı

Yeni Malatyaspor'un kaçırdığı pozisyon sonrasında Fenerbahçe de Alper Potuk ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının hemen dışında Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Alper uzak köşeye yerden sert vurdu ancak kaleci Farnolle soluna iyi uzandı ve gole izin vermedi.

16. dakikada ilginç anlar yaşandı. Guilherme'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Jahovic kaleci Altay'dan sıyrılmak istedi fakat genç kalecinin müdahalesi sonrası dengesini kaybetti. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmayı başarırkan yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu pozisyonun ardından Altay Bayındır sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri genç file bekçisinin tedavisi için oyun alanına girdi. Altay'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden başladı.

Moses net fırsattan yararlanamadı

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ozan'ın derin pasıyla hareketlenen Alper topuk pasıyla Moses'ı gördü fakat Nijeryalı futbolcu uygun durumda topu yandan dışarı attı.

Altay'dan başarılı kurtarış

Karşılaşmanın 40. dakikasında Yeni Malatyaspor'un tehlikeli atağını Altay Bayındır savuşturdu. Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Mina kafayı vurdu fakat iyi yer tutan Altay topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk sarı kartları 44. dakikada çıktı. Hakem Mete Kalkavan Hasan Ali Kaldırım ile Chabake'ye çıktı.

45. dakikada bir sarı kart da Alper Potuk gördü. Maçın hakemine itirazlarından dolayı Alper kart gören isim oldu.

Emre penaltıyı kaçırdı

45+8. dakikada Fenerbahçe VAR incelemesi sonrası Mete Kalkavan'ın kararı ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu penaltıdan yararlanamadı. Emre'nin sol taraftan yaptığı ortada Farnolle ve Moses çarpıştı, boşta kalan topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Moses'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için hakem VAR incelemesi başlattı. Hakem Mete Kalkavan, Moses'ın yerde akldığı pozisyon için VAR incelemesi başlattı ve ardından penaltıyı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Belözoğlu takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

İtirazlarını sürdüren Mina sarı kart gördü. Penaltıya sebebiyet veren Arturo Mina sarı kartı gören isim oldu.

Ardından maçta ilk yarı sona erdi ve ekipler golsüz eşitlikle soyunma odasının yolunu tuttular.

Karşılaşmanın 2. yarısına iki takım da ilk yarıdaki 11'leri ile devam etti.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe kaleyi uzaktan deneyen şutlar atmaya başladı. Luiz Gustavo'nun uzaklardan vurduğu şutu Farnolle güçlükle karşıladı.

Fenerbahçe tehlikeli geldi

Karşılaşmanın 59. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli bir atakla geldi. Fenerbahçe rakibini eksik ve dengesi yakaladı. Sağdan Dirar topu kale sahasına yolladı, Alper ve Fornolle'ü geçen topa uzak tarafta uygun durumda olanTolga vurdu fakat savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Hasan Ali vuruşunu yaptı ancak bu direk dibinde Farnolle topu kornere çelmeyi başardı.

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Maçın 11'leri

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

Maçtan notlar

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçında ilk 11’de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric’in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal takımını sahaya, Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk ve Moses ilk 11’i ile sürdü.

Fenerbahçe’de sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.

Öğretmenler Günü unutulmadı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu oyuncular, karşılaşma öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Sarı-siyahlı futbolcular, sahaya üzerinde "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da 4 değişiklik

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11’inde 4 değişikliğe gitti.

Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu.

Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11’i ile çıktı.

Sergen Yalçın tribünde

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı.

Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın’ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı’nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.