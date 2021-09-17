Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 5. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk ediyor. Yeni Malatyaspor, geçen hafta Beşiktaş 'a deplasmanda yenilmişti. Fatih Karagümrük ise eksik kadrosuna rağmen Adana Demirspor'u 4-0'la geçmişti.

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Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Aabid, Chouiar, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Balkovec, Efe, Bertolacci, Erhun, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic