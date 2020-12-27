Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bu sezon sahasında yenilmeyen ve 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında da bu çıkışını sürdürmek istiyor. Son sırada yer alan çıkış peşinde olan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Yeni Malatyaspor - Erzurumspor 11'leri...

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Hafez; Acquah, Youssuf; Kubilay, Umut, Adem, Tetteh.

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

Bu maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunurken, B.B Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.

BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.