Yeni Malatyaspor düşüşte

Malatyaspor, ligde evinde tam 168 gün sonra bir maçı kaybetti. En son Yeni Malatya Stadı’nda 4. haftadaki Konyaspor mücadelesinde yenilen Erol Bulut’un ekibi, devamındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet 3 beraberlik elde etmişti.

3.sıra derken...

Kazanması halinde Beşiktaş’ın 1 puana önüne geçip, 3. sıraya yükselecek olan Malatyaspor, bu yenilgiyle 4. koltuğundaki yerini tehlikeye attı. Trabzonspor ve Konyaspor’dan biri kazanırsa, Sarı-Kırmızılılar, Avrupa potasından çıkacak.