Yeni Malatyaspor düşüşte

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... Evinde karşılaştığı 3 büyük rakibini de deviren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı da yıkıp koleksiyonu tamamlamak için sahaya çıktı. Ancak hesaplar tutmadı. Adem Büyük’ün erken gördüğü kırmızı kart sonrası dağılan Sarı-Kırmızılılar, beraberliğe yaklaşmasına rağmen Kartal’a boyun eğdi.

16 Şubat 2019, Cumartesi 07:18
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Yeni Malatyaspor düşüşte

Malatyaspor, ligde evinde tam 168 gün sonra bir maçı kaybetti. En son Yeni Malatya Stadı’nda 4. haftadaki Konyaspor mücadelesinde yenilen Erol Bulut’un ekibi, devamındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet 3 beraberlik elde etmişti.

3.sıra derken...

Kazanması halinde Beşiktaş’ın 1 puana önüne geçip, 3. sıraya yükselecek olan Malatyaspor, bu yenilgiyle 4. koltuğundaki yerini tehlikeye attı. Trabzonspor ve Konyaspor’dan biri kazanırsa, Sarı-Kırmızılılar, Avrupa potasından çıkacak.

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