Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Süper Lig'de cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. İki takımda sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Ligde inişli-çıkışlı günler geçiren Yeni Malatyaspor, düşme hattında yer alan Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Eksiği bulunmayan Horozlar, ateş hattından bir an önce kurtulmayı istiyor. Ev sahibi ekip ise alt sıralar ile arasındaki puan farkını bir an önce açmayı hedefliyor. Ligde en son Beşiktaş'a yenilen 8 puanlı Yeni Malatyaspor 16. sırada yer alıyor. 20. sıradaki Denizlispor'un ise 5 puanı bulunuyor.
Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak 8. hafta mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Yeni Malatyaspor - Denizlispor ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh
Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mustafa Yumlu forma giyemeyecek. Ligde en son Beşiktaş'a yenilen 8 puanlı Yeni Malatyaspor 16. sırada yer alıyor. 20. sıradaki Denizlispor'un ise 5 puanı bulunuyor.