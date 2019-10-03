Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Sezonun iki istikrarsız ekibi de mücadeleyi kazanarak 3 puan almak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri bellli oldu. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Yukatel Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Yeni Malatyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Hadebe, Sakıb, Acquah, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic
Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Zeki, Olcay, Barrow, Rodallega
YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇINA TEK MAÇ İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLA
Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı, geçen hafta ise Antalyaspor'a 3-0 yenildi.
Malatyaspor çıkışa geçmek istiyor
Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.