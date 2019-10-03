Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Yukatel Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı, geçen hafta ise Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Malatyaspor çıkışa geçmek istiyor

Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.