Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç özeti: 5-1

Btc Turk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini farklı mağlup etti: 5-1. Ev sahibi ekipte Adis Jahovic tam 4 gol atarak sahanın yıldızı olmayı başardı. Malatyaspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar şöyle:

12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Rodallega’nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den döndü.

24. dakikada Acquah’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

GOL | 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

44. dakikada Guilherme’nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç’ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL | 59'uncu dakikada Adam Stachowiak ceza sahası içerisinde Fofana'yı düşürmesini hakem Bülent Birincioğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

GOL | 65'inci dakikada Aissati, ceza sahası içerisine topla buluşan Rodallega, sert vurdu, top ağlarla buluştu: 3-1.

GOL | 67'nci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Jahovic vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarparak fileleri havalandırdı: 4-1.

GOL | 90+1'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic topu ağlarla buluşturdu: 5-1.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Hadebe, Sakıb, Acquah, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Zeki, Olcay, Barrow, Rodallega