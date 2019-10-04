Yeni Malatyaspor - Denizlispor (CANLI)

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Yukatel Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Rodallega’nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den döndü.

24. dakikada Acquah’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

GOL | 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

44. dakikada Guilherme’nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç’ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL | 61. dakikada Jahovic'in attığı golle Malatyaspor, farkı 3'e çıkardı.

GOL | 65. dakikada Denizlispor, Rodellaga ile golü buldu.

GOL | 69. dakikada Jahovic'in yine golü buldu. Makendon yıldız kendisinin 3, takımımın 4. golünü kaydetti.

Yeni Malatyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Hadebe, Sakıb, Acquah, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Zeki, Olcay, Barrow, Rodallega