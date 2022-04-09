Yeni Malatyaspor darmadağın!

Eski Malatyaspor borçları nedeniyle tarihin tozlu sayfalarında yerini alırken Yeni Malatyaspor, 6 sene önce Süper Lig ’e dönmüştü. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak yerine Süper Lig’de önemli satış gelirleri elde etmesine karşın her sezonu ekside kapatan ve borç yükü artan Yeni Malatyaspor da tam 200 milyon TL borçla uçurumun kenarında. Sarı-Kırmızılılar sezon boyunca ekonomik sorunlarla gündeme gelirken devre arasında takımın önemli isimlerinden Semih ve Aabid ayrıldı. Ardından stoper Wallace, Çin’e transfer oldu. Adem Büyük 2 maçlık bir teknik direktörlük deneyiminden sonra sözleşmesini feshedip ayrıldı. Milli arada organize edilen kampa 10 futbolcu katılırken bu hafta hafta başı ise adeta deprem yaşandı. Ara transferde kadroya katılan Zeffane alacaklarına karşılık fesih yoluna gitti, şehirden ayrıldı.

Mounir de kaçtı

Doğu temsilcisinin en etkili hücum silahlarından biri olan Mounir Chouair de aynı yolu tercih etti. Ardından savunmadan Haddadi de ihtarı çekti, Malatya’yı terk etti. Dün ise kadro dışı durumda olan Sadık Çiftpınar ve adı Beşiktaş ’la anılan Mustafa Eskihellaç gelişmesi yaşandı. İki oyuncunun da paraları pazartesi gününe kadar ödenmezse boşa çıkacaklar.