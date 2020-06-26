Yeni Malatyaspor çıkışa geçmenin hesabını yapıyor

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 9 maç sahadan yenik ayrıldı. Süper Lig’de son galibiyetini 188 gün sonra, geçen hafta Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da puan almanın planını yapıyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor.

Hikmet Karaman’a güveniliyor

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı. Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Malatya ekibinde, teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.

İstanbul’daki tek galibiyet Beşiktaş’a karşı

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş’a karşı aldı.

Malatya ekibinin İstanbul deplasmanında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç

2017-2018 Kasımpaşa 3-2

Fenerbahçe 3-1

Medipol Başakşehir 1-0

Beşiktaş 3-1

Galatasaray 2-0

2018-2019 Beşiktaş 2-1

Medipol Başakşehir 1-1

Kasımpaşa 3-0

Fenerbahçe 3-2

Galatasaray 3-0

2019-2020 Kasımpaşa 2-2

Beşiktaş 0-2

Medipol Başakşehir 4-1

Galatasaray 1-0

Kalan maçlar final niteliğinde

Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.