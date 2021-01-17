Yeni Malatyaspor, Christian Cueva ile yollarını resmen ayırdı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Denizlispor maçının ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda kadro dışı bırakılan Christian Cueva'nın Malatyaspor macerası sona erdi. Denizlispor maçının 38. dakikasında 2-0 öndeyken Yeni Malatyaspor’da oyundan alınan Cueva sahayı terk ederken kulübeye tepki göstermişti. Cueva’nın eşi Pamelita sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak eşine destek vermişti. Pamelita Lopez Solorzano Yeni Malatyaspor’daki Güney Amerikalı oyuncuları da etiketleyerek, “Hamzaoğlu, Güney Amerikalılarla bir sorunun mu var?” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Malatya ekibinde bir daha forma giyemeyen Cueva'nın sözleşmesi karşılıklı olarak resmen feshedildi. Yeni Malatyaspor Kulübü, Christian Cueva'nın geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat ettiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

''Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir.''

Santos'tan kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki Perulu 10 numara, Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 asist yaptı.