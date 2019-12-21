Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 0 - 2

Süper Lig karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

21 Aralık 2019, Cumartesi 16:54
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Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 0 - 2

Ligde kötü günler yaşayan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. 

Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın 6. dakikada attığı golle maça hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmazken, Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın 2. yarıda Gökhan Töre ve Bifouma'yı oyuna alarak skoru değiştirmeye çalıştı.

Umar Aminu 72. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma konuk ekip Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ligde puanını 20'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor 23 puanda kaldı. 

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