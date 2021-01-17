Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor canlı
Süper Lig'de 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor üç puan mücadelesi veriyorlar. Hem Yeni Malatyaspor hem de Çaykur Rizespor, kazanarak üst sıralara tırmanmanın peşindeler. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının detayları ve maçın canlı skor takibi Fanatik.com.tr'de... Çaykur Rizespor, 30. dakikada Milan Skoda'nın attığı penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geliyorlar. 5 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor, Rizespor'u yenip ayağa kalkmak istiyor. Yeni Malatyaspor'da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Takımda corona virüse yakalanan oyuncu sayısı 5’e yükselen Çaykur Rizespor'da ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakat.
YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİP
4. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Kubilay’ın basında topla buluşan Fofana’nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.
22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
PENALTI | 27. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada top Hadebe'nin eline geldi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi.
GOL | 30. dakikada Çaykur Rizespor'da penaltıyı kullanan Milan Skoda, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.
34. dakikada Çaykur Rizespor’da orta sahada topu kapan Donsah’ın ortasına yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.
44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem’in ortasında Fofana’nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Erbil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Zeki, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut
Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Karim Hafez, Bülent, Mustafa, Ahmed, Acquah, Jetmir, Lukoki
Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Emir, Selim, Melnjak, Doğan, Abdullah, Donsah, Michalak, Andrade, Skoda
Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Alberk, Jovancic, Mithat, Samudio, Kemal, Tunay
Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)
Gol: Skoda (dk. 30 pen.) (Ç.Rizespor)