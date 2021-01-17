Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor canlı

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geliyorlar. 5 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor, Rizespor'u yenip ayağa kalkmak istiyor. Yeni Malatyaspor'da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Takımda corona virüse yakalanan oyuncu sayısı 5’e yükselen Çaykur Rizespor'da ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakat.

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİP

4. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Kubilay’ın basında topla buluşan Fofana’nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.

22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

PENALTI | 27. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada top Hadebe'nin eline geldi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi.

GOL | 30. dakikada Çaykur Rizespor'da penaltıyı kullanan Milan Skoda, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

34. dakikada Çaykur Rizespor’da orta sahada topu kapan Donsah’ın ortasına yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.

44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem’in ortasında Fofana’nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Erbil

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Zeki, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut

Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Karim Hafez, Bülent, Mustafa, Ahmed, Acquah, Jetmir, Lukoki

Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Emir, Selim, Melnjak, Doğan, Abdullah, Donsah, Michalak, Andrade, Skoda

Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Alberk, Jovancic, Mithat, Samudio, Kemal, Tunay

Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)

Gol: Skoda (dk. 30 pen.) (Ç.Rizespor)