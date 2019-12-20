Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 16. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde geçen hafta Beşiktaş karşısında flaş bir galibiyet alan Yeni Malatyaspor, son haftaların formsuz ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor rakibini yenerek zirve yarışına ortak olmak istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlananıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Ç. Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Vetrih, Umar, Boldrin, Oğulcan

Ev sahibi takımda Eren sakat, Chebake ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da ise Mykola Morozyuk ve Nill De Pauw'un sakatlığı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor bilet fiyatları

Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribünü: 5 TL.