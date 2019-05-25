Spor Toto Süper Lig´de Bursaspor, sezonun son ve en kritik maçına çıkıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Bursa temsilcisi, son haftaya 34 puanla 16´ncı sırada girdi. 47 puana sahip Malatya ekibi ise, 5´inci sıradaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Hafta boyunca Bursa´daki idmanlar basına kapatılırken, Bursasporlu oyuncular hazırlıklarını dış dünyaya kapalı olarak sürdürdü.

Bursaspor'un ilk 11'i: Okan, Umut, Badji, Vergini, Onur, Aytaç, Furkan, Saivet, Yusuf, Tunay, Umut

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Robin, Kamara, Ahmed, Michael, Eren

Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu´nda oynanacak bu zorlu mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık´ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Bursaspor ligde nasıl kalır?

Lige tutunma umutlarını koruyan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak 1 puan önündeki Göztepe´nin sahasında MKE Ankaragücü´ne karşı oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Olası bir beraberlik durumunda ise Bursaspor´un ligde kalması için Göztepe´nin en az 5 farklı mağlubiyeti gerekiyor. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´un da aralarında bulunduğu bu üç takım, şayet 35 puan ile sezonu tamamlarsa; Bursaspor ile Göztepe ligden düşecek ekipler olacak. Bursaspor olası bir mağlubiyette ise diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın lige veda edecek.

Bursaspor'da 5 eksik var

Bursaspor´da kart cezalısı Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve Allano Lima bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin dışında sakatlığı nedeniyle daha önce sezonu kapatan Barış Yardımcı ile birlikte son antrenmanda sakatlanan Abdullahi Shehu da maçta görev alamayacak. Evkur Yeni Malatyaspor´da ise Ömer ve Bifouma kart cezaları nedeniyle oynayamayacak.

4. kez karşılaşacaklar

Bursaaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de daha önce 3 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde rakibine kaybetmeyen yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Malatya´da oynanan maçı 4-2 kazandı ancak sonraki iki mücadelede ise taraflar bir puana razı oldu. Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Malatya temsilcisi, son 4 maçının 3´ünü kazanırken; önceki 14 lig maçında aynı sayıda galibiyet elde edebilmişti. Bursaspor ise son 9 maçının yalnızca birini kazanabildi. Bu süreçte 4´er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrılan yeşil beyazlı ekip, bu maçların sadece 3´ünde gol atabildi.

Gözler golcülere çevrildi...

Bu zorlu randevuda gözler bir yandan her iki takım öne çıkan isimlerinde olacak. Evkur Yeni Malatyaspor’un bu sezon Süper Lig’de attığı gollerin %35’inde katkısı bulunan Danijel Aleksic, 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 asist gerçekleştirdi. Bursaspor´un bu sezon en golcü oyuncusu Aytaç Kara ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon gol sorunu yaşayan yeşil beyazlı ekip, yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayarak ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Bursaspor´da cezalılar Mesut Bakkal´'ı düşündürüyor

Süper Lig’de bu sezonun son maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, mutlak kazanması gereken mücadelede savunmanın tandemindeki iki istikrarlı oyuncusu Ertuğrul ve Chedjou’dan yoksun olacak. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise alternatiflere yönelirken, savunmadaki bu sıkıntı deneyimli çalıştırıcıyı oldukça düşündürüyor.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan Bursaspor’da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basına kapalı olarak sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Şehir de bu mücadeleyi beklerken, kümede kalma adına mutlak kazanması gereken Bursaspor, diğer yandan da Göztepe’nin MKE Ankaragücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

Ertuğrul ve Chedjou yok!

Teknik Direktör Mesut Bakkal, bu zorlu randevu öncesinde zorunlu rotasyona gidecek. Göztepe karşısında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve takımdan ayrılan Allano Lima maçta forma giyemeyecek. Sezonun genelinde sağ bek pozisyonunda forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden olan Barış Yardımcı’nın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması Mesut Bakkal’ı düşündürüyor. Yeşil beyazlı ekip, ilk kez bu oyuncularından aynı maçta verim alamayacak.

Savunma tandemini oluşturan ve sezonun genelinde birlikte oynayan Ertuğrul-Chedjou ikilisinin bu kritik randevuda forma giyemeyecek olması, teknik heyeti alternatif isimlere itti. Sezon başında takıma katılan ancak ligde yalnızca 7 maçta forma giyen Santiago Vergini’nin 11 maç aradan sonra forma giymesi bekleniyor. Bu mevki için geriye tek bir oyuncu, 22 yaşındaki Furkan Emre Ünver kalıyor. Genç oyuncu bu sezon ise ligde hiç süre alamadı.

Lima'nın yerine Yusuf Erdoğan...

Mesut Bakkal’ın bir başka alternatifi ise bir başka pozisyondaki oyuncuya, savunmanın tandeminde görev vermek olacak. Takıma veda eden Allano Lima’nın yerine ise Yusuf Erdoğan’ın şans bulması bekleniyor. Göztepe karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve yeşil beyazlı ekibin hücumlarında etkin rol alan Yusuf, böylelikle iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11’e dönecek. Gole ihtiyacı olan Bursaspor’da Mesut Bakkal’ın Umut Nayir ve Diafra Sakho ikilisine ileri uçta görev verebileceği de gelen bilgiler arasında.