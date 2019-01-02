Yeni Malatyaspor Boutaib'i satıyor

Yeni Malatyaspor’un Faslı forveti Khalid Boutaib’e Mısır ekibi Zamalek talip oldu. Zamalek, Boutaib için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:07
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Yeni Malatyaspor Boutaib'i satıyor

Devre arasına girilirken transferin hızlı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, yıldız futbolcusuna gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Sadık Çiftpınar’ı istemesinin ardından Mısır ligi takımı Zamalek’in de Khalid Boutaib’e teklifte bulunduğu ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.

Teknik Direktör Erol Bulut’un verdiği rapor doğrultusunda yönetim transfer görüşmelerini sürdürürken, Khalid Boutaib’in de Zamalek’e gitme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Mısır ekibinin, Malatyaspor’a Boutaib’in transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi.

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