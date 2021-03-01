Süper Lig'de hafta içi oynanacak karşılaşmalarla 28. hafta heyecanı yaşanacak. Salı gününün en kritik maçında Yeni Malatyaspor sahasında zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından Malatya ekibi bu karşılaşmaya da teknik adamsız çıkacak. Ev sahibi takım rakibini yenerek çıkış arıyor. Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ise deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş son 3 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takım 8. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. 2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Yeni Malatya cephesi

Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, ligde en son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde etti. Malatya temsilcisi, Beşiktaş karşılaşmasında 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 7 maçta ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Daha önce teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı. Sarı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.