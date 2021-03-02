Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı





Süper Lig'de hafta içi oynanacak karşılaşmalarla 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Salı gününün en kritik maçında Yeni Malatyaspor sahasında zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ı konuk ediyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından Malatya ekibi bu karşılaşmaya da teknik adamsız çıkacak. Ev sahibi takım rakibini yenerek çıkış arıyor. Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ise deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU





Yeni Malatyaspor - Beşiktaş 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Hadebe, Tetteh, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem Büyük

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Necip, Larin, Aboubakar

Zorunlu değişiklik

Sergen Yalçın 11'i belirlerken zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta midesinde ağrı hisseden Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

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MAÇ BAŞLADI

3.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Ghezzal kullandı kaleci Ertaç kale sahasında topu uzaklaştırdı

5.dakikada sol kanattan N'Sakala geldi ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti

8.dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Ghezzal kullandı ortasını Yeni Malatyaspor savunması ön direkte uzaklaştırdı

12.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Hafez kullandı ortasını Beşiktaş savunmasında Vida uzaklaştırdı

NET FIRSAT! 15.dakikada sol kanattan N'Sakala ortaladı uygun durumda Aboubakar kafayı vurdu şutu kalecide kaldı

17.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen topu Tetteh kontrol etmek istedi yerde iken vuruşunu yaptı top kaleci Utku'da kaldı

21.haftada sol kanattan serbest vuruşu Hafez kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

23.dakikada savunmadan topu kapan Larin geriye çıkardı Aboubakar bekletmeden vurdu şutu savunmadan döndü

NET FIRSAT! 24.dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa sol çaprazdan ceza sahasına girdi, şutunu çekti kaleci Utku ayakları ile topu çeldi

30.dakikada Mallan sağ kanattan ortaladı arka direkte Tetteh kafayı vurdu şutu kaleye gitmedi pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

33.dakikada sol kanattan gelen topa Rosier kafayı vurdu topu kaleci Ertaç kontrol etti

SARI KART! 37.dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh, Rosier'e yaptığı hareket sonucu hakemden sarı kart gördü

AZ FARKLA AUT! 39.dakikada Musfata Eskihellaç ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu az farkla dışarı gitti

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Necip çıktı yerine Bernard Mensah girdi





















Beşiktaş son 3 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



