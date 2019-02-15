Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Yeni Malatya, sahasında taraftarının desteğiyle 3 puanı alarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Beşiktaş ise Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.





SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

Cüneyt Çakır ilk düdüğü çaldı ve maç başladı...

Maç öncesi tribünlerde müthiş bir koreografiye imza atan Yeni Malatyasporlu taraftarlar ilk düdükten bu yana da takımlarını coşkuyla destekliyor.

Beşiktaş maça 1-0 önde başlayabilirdi. Henüz 35. saniyede Murat Akça'nın büyük hatasıyla topla buluşan Lens, arka direğe topu gönderdi fakat boş durumda olan Burak Yılmaz, gol vuruşunu yapamadı. Dönen topta Caner Erkin'in şutu savunmadan döndü.

Aleksic sağ kulvarda tehlike yarattı

15. dakikada ev sahibi Malatyaspor, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa iyi hareketlenen Aleksic, sağ kanattan bir anda topu taşıdı. Sırp futbolcunun ceza alanına sokulurken ortaladığı topa kale önünde Ömer Şişmanoğlu dokunamadı. Sağ kulvarı iyi kullanan Aleksic, 18. dakikada bir kez kanattan geldi. Boşta gördüğü arkadaşlarına pas atmayan Aleksic'e Vida engel olunca tehlike büyümeden önlendi.

Dorukhan direğe takıldı

31. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ljajic, Ertaç'ı geçemedi. Net pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Beşiktaş yine gole çok yaklaştı. Mina'ya attığı çalımın ardından ceza sahasına doğru hareketlenen Güven Yalçın, pasını aktardı, Malatya savunması topu kornere attı. Caner'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Dorukhan, vuruşunu yaptı fakat direği geçemedi.

SARI KART | Karşılaşmanın ilk sarı kartı 37. dakikada Malatyaspor forması giyen Murat Akça'ya çıktı.

38. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ljajic, kaleye sert bir vuruş yaptı. Açısını çok iyi ayarlayan Ertaç Özbir, topu korneye çelmeyi başardı.

Malatyaspor 10 kişi kaldı

Malatyaspor'da Adem Büyük, Lens'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle önce sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır, Lens'e yaptığı faul sonrası Adem Büyük'e kırmızı kart gösterdi. Sarı Kırmızılı ekip, Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı.

45+2. dakikada Chebake'nin müthiş pasında Ömer Şişmanoğlu topu yakalayamadı. Dönen topta Beşiktaş, yine Güven'le gole çok yaklaştı. Burak'ın sol kanada bıraktığı topa Güven Yalçın çaprazdan vurdu, top yandan auta çıktı.

Beşiktaş ikinci yarıya fırtına gibi başladı

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, Beşiktaş maça başladığı gibi gibi ikinci 45 dakikaya da iyi başladı. Caner Erkin'in pasında savunma arkasına iyi koşu yapan Burak Yılmaz, karşı kaldığı pozisyonda Ertaç'ı geçemedi. Burak'ın pozisyonunun hemen ardından Ljajic, benzer bir pozisyondan yararlanamadı. Burak Yılmaz ile pas alışverişi yapan Ljajic, müsait durumda şutunu attı, Ertaç yine izin vermedi.

Kilidi Atiba kırdı

Atak üstüne atak yapan Beşiktaş golü buldu. 50. dakikada Caner'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Gönül, topu arka direğe gönderdi. Kendisini unutturan Atiba, boş kaleye doğru ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Son haftalarda Beşiktaş'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Atiba, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 10 kişi olan Malatyaspor'da Erol Bulut, ilk hamlesini yaptı. 56. dakikada Murat Yıldırım yerini Ahmed İldiz'e bıraktı.

62. dakikada arka direkte topla buluşan Burak Yılmaz, topu farklı bir şekilde auta gönderdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Güven Yalçın, 62. dakikada yerini Kagawa'ya bıraktı.

Ömer Şişmanoğlu eşitliği getirdi

Yeni Malatyaspor, Ömer Şişmanoğlu ile eşitliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta uyanık davranan Aleksic, zaman kaybetmeden topu oyuna soktu. Mirin ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Ömer Şişmanoğlu'nun yerden sert şutu ağlarla buluştu.

*************

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler...

Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Malatyaspor'un yedekleri: Abdulsamed Damlu, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Seth Sincere, Ahmed Ildız, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Barış Alıcı

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Necip, Roco, Adriano, Muhayer, Quaresma, Kagawa, Medel, Mustafa Pektemek, Larin

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.